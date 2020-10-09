В Индии женщина родила ребенка во время авиаперелета из одного города страны в другой. Роды принимали два врача, оказавшиеся на борту, — пластический хирург и акушер-гинеколог. Об этом пишет издание Opindia.

Вначале бортпроводник заметил, что беременная женщина в салоне чувствует себя беспокойно. Она призналась, что с утра ничего не ела. Во время полета у нее начались боли в животе, а тревога и беспокойство усилились.

Пока члены экипажа подготавливали туалет в носовой части самолета для принятия родов, они услышали громкие крики и аплодисменты в салоне. После этого раздался крик ребенка. Оказалось, что в это время женщина успела родить здорового мальчика.

Капитан воздушного судна Санджай Мишра признался, что опасался резкого ухудшения состояния роженицы. «В глубине души я надеялся и молился, чтобы мальчик продержался еще час с небольшим. Он преуспел в этом, и все вышло намного лучше», — рассказал он.

В июне стюардессы авиакомпании Philippine Airlines приняли роды у одной из пассажирок во время перелета при пандемии коронавируса. Врача на борту не оказалось, но он руководил действиями девушек онлайн бортпроводницы — смогли связаться с ним по спутниковой связи.