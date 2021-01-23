Россия
 
Последние новости
Адмирал ответил на версию о неспособности России построить авианосец
Россиянин попытался убить женщину и покончил с собой
В МВД назвали число участников несанкционированной акции в центре Москвы
Армия США рассказала о «кровопускании» из-за России
Задержанного на несанкционированной акции в Москве блогера Варламова отпустили
На несанкционированной акции в Москве начались задержания
Участвующий в ралли автомобиль въехал в толпу зрителей в российском городе
Мужчина пригрозил устроить взрыв на несанкционированной акции в Москве
Плющенко рассказал о переезде в Петербург и жизни в коммуналке
Новости партнеров
Прослушать новость

Кабинет Милонова сгорел при пожаре в московском храме

Перейти в «Мою Ленту»
Виталий Милонов
Виталий Милонов
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Кабинет депутата Госдумы Виталия Милонова сгорел при пожаре на территории храма Святителя Петра Митрополита Московского. Об этом в субботу, 23 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, утром 22 января огонь охватил отдельно стоящее одноэтажное деревянное строение на территории храма — в нем находились кабинет духовенства, комнаты для крещения и забора святой воды, а также кабинет депутата Милонова. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал, но само здание выгорело полностью. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

16 января Виталий Милонов выразил мнение, что купание в проруби в православный праздник Крещения Господня, скорее, приведет к воспалению легких, чем к приобретению нового духовного опыта.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пожар в московском храме уничтожил кабинет Милонова
Милонов усомнился в приобретении духовного опыта во время крещенских купаний
Милонов прокомментировал случай с проданными в храме макаронами вместо свечей