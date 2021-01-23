Кабинет Милонова сгорел при пожаре в московском храме

Кабинет депутата Госдумы Виталия Милонова сгорел при пожаре на территории храма Святителя Петра Митрополита Московского. Об этом в субботу, 23 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, утром 22 января огонь охватил отдельно стоящее одноэтажное деревянное строение на территории храма — в нем находились кабинет духовенства, комнаты для крещения и забора святой воды, а также кабинет депутата Милонова. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал, но само здание выгорело полностью. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

16 января Виталий Милонов выразил мнение, что купание в проруби в православный праздник Крещения Господня, скорее, приведет к воспалению легких, чем к приобретению нового духовного опыта.

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