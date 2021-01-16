Милонов усомнился в приобретении духовного опыта во время крещенских купаний

Купание в проруби в православный праздник Крещения Господня, скорее, приведет к воспалению легких, чем к приобретению нового духовного опыта. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости в субботу, 16 января.

«С уважением отношусь ко всем, кто окунается в проруби на Крещение. К сожалению, не могу найти в себе духовно-волевых резервов, чтобы увеличить ряды крещенских моржей», — отметил политик, усомнившись в том, что процесс приносит большой духовный опыт.

Ранее Роспотребнадзор дал советы россиянам, желающим окунуться в прорубь. В службе указали, что снизить стресс от холодной воды помогут плотный ужин, отказ от алкоголя и кофе.

Крещение отмечается 19 января. Накануне, в Крещенский сочельник, совершается особая литургия. Этот день является постным.