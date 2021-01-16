Роспотребнадзор дал советы желающим окунуться в прорубь россиянам: снизить стресс от холодной воды помогут плотный ужин, отказ от алкоголя и кофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор Московской области.

При погружении в ледяную воду даже закаленный человек получает стресс из-за выброса в кровь большой дозы гормонов кортизола и адреналина, которые в норме выделяются в небольшом количестве, предупредили в ведомстве.

«За пару часов до погружения нужно обязательно плотно поесть, то есть должен быть полноценный прием пищи, чтобы обеспечить организм "топливом", потому что когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнет тратить все ресурсы на обогрев», — поясняется в сообщении.

Специалисты посоветовали выбрать в качестве гарнира гречку или бурый рис, а также мясо или нежирную рыбу и свежие овощи. Однако не стоит переедать, во время ужина надо помнить, что «чувство насыщения приходит только через 20 минут после еды». При этом категорически не рекомендуется перед купанием употреблять любой алкоголь. Он не согревает, а расширяет сосуды, из-за чего человек начинает быстро терять тепло, подчеркнули в ведомстве. Также не стоит пить кофе, а после купания лучше выпить «горячий чай с медом, имбирем, цедрой апельсина, лимоном или шиповником».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал в этом году отказаться от крещенских купаний определенную группу людей: тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Перед этим главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, прививаться от COVID-19 лучше более чем за неделю до или два дня после купания.