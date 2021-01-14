Врачи перечислили противопоказания для окунающихся в прорубь россиян

Окунание в купель в праздник Крещения противопоказано людям с хроническими заболеваниями, а также с любыми проблемами сердечно-сосудистой системы. Такие ограничения перечислили ТАСС опрошенные врачи-терапевты.

Так, врач Людмила Лапа отсоветовала купаться россиянам, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт. Также этот обряд категорически запрещен людям с «компрометированными» сосудами проходимостью меньше 20 процентов, что часто отягчается атеросклерозом. Для таких граждан окунание в прорубь может быть опасно. Также погружение в купель нежелательно для россиян, у которых есть симптомы простудных заболеваний.

Главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков добавил, что во время купания в холодной воде могут произойти резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением, резкими прыжками давления. «Желательно не ходить одному, особенно это касается людей, которые в возрасте, у которых проблемы с давлением, с сердечно-сосудистой системой», — предупредил он. Специалист призвал россиян нырять в централизованных местах, где дежурит скорая помощь.

После ныряния врачи посоветовали насухо вытереться, растереть тело, чтобы расширить сосуды, быстро надеть теплую одежду и выпить горячий чай. Также они порекомендовали взять удобную свободную одежду и подходить к купели в нескользящих тапочках. Тем, кто планирует окунуться в воду с головой, обязательно взять с собой шапку, чтобы не заледенели волосы. Также до, во время и после купания не следует употреблять алкоголь.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, прививаться от COVID-19 лучше более чем за неделю до или два дня после купания.