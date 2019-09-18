Травмировавший российского ребенка обряд крещения признали нарушением

Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности священника Гатчинской епархии, который травмировал годовалого ребенка при совершении обряда крещения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка подтвердила, что во время крещения в церкви Покрова Божией Матери в Гатчине священник допустил «агрессивное поведение» в отношении ребенка, а также причинил ему телесные повреждения.

Ведомство пришло к выводу, что действия священника привели к нарушению прав ребенка. В его адрес внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

11 августа в сети появилось видео, на котором священник с силой окунает в воду кричащего ребенка, а также не дает матери забрать малыша. Женщина сообщила, что после обряда у ребенка остались ссадины и ушибы. Сам священник на это заявил, что не считает себя виновным.

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