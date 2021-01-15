Жириновский призвал отказаться от крещенских купаний определенную группу людей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал в этом году отказаться от крещенских купаний определенную группу людей: тех, кто сделал прививку от коронавируса. Он рассказал РИА Новости, что последовать этой традиции лучше в следующем году.

«Пока все рекомендуют этого не делать, поскольку те, кто сделали вакцину, у них организм организует сопротивление поступающей инфекции, а если мы окунемся в ледяную воду, то резко понизим иммунитет, и вся эта вакцина пойдет насмарку. Поэтому в этом году давайте все воздержимся, а уже в 2022 году обязательно все пойдем, и я обещаю, но я с подогревом пойду», — сказал политик.

Политик призвал подогреть «всю Москву-реку» или поставить «чан с подогревом» на площади Революции. Жириновский пообещал, что окунется «хоть пять раз» в случае, если температура воды будет плюс 25 градусов.

«Поэтому следующий год обязательно все по всей стране будут окунаться: во всех храмах, площадях, пруды, реки, моря, океаны. Это хорошо, это нас сплачивает, это приятно, когда морозец все тело бодрит, мурашки по телу, петь хочется, второй раз жениться хочется, в пятый раз разводиться. Это же великолепная закалка для организма. Поэтому кто прививку не сделал и здоров, идите окунайтесь, хотя морозы будут страшные, я думаю — уже минус 17», — заключил он.

О влиянии крещенских купаний на иммунитет к коронавирусу ранее рассказала биолог Анча Баранова. По ее словам, нет никаких доказательств того, что купание может поспособствовать возникновению иммунитета к данному вирусу.

Ранее в январе Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников. По словам депутата, нельзя оставлять людей без света, газа или коммуникаций в зимний период, поскольку долги не стоят их жизни и здоровья.