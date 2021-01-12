Жириновский предложил запретить отключать свет и газ должникам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников. Об этом он написал в своем Telegram-канале после того, как в Екатеринбурге в жилом доме произошел пожар.

«Люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения — жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И все это пожароопасно. То же самое и с газом <...> Люди будут искать, чем газ заменить», — подчеркнул политик.

Жириновский предложил взыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денежных средств компенсировать долги. По словам депутата, нельзя оставлять людей без света, газа или коммуникаций в зимний период, поскольку долги не стоят их жизни и здоровья.

Пожар на втором этаже жилого дома в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке, остальные пятеро — жители верхних этажей, отравились продуктами горения. Среди погибших также россиянка, которая просила помощи в Twitter, и ее семилетняя дочь. Девочка умерла по дороге в больницу.

Прокуратура Свердловской области назвала неосторожное обращение с огнем возможной причиной пожара в Екатеринбурге. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания находился в квартире на втором этаже возле дивана. В помещении нашли много окурков от табачных изделий, жильцы использовали горелки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).