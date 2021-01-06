Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ужесточить в России правила содержания домашних животных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отреагировал на сообщения о гибели 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке после нападения собаки.

«Неужели у депутатов не просыпается совесть от таких новостей? ЛДПР неоднократно на протяжении последних 20 лет вносила разнообразные варианты законопроекта об ужесточении правил содержания домашних животных. Отказываются принимать», — посетовал он.

По утверждению парламентария, в России каждый год от нападения собак гибнет по 300-400 человек.

ЧП, о котором говорил Жириновский, произошло 2 января. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. В какой-то момент он вышел во двор частного дома, и на него набросился один из псов. От полученных травм пострадавший умер на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По некоторым данным, заводчица занимается разведением немецких овчарок и алабаев.