Собака насмерть загрызла ребенка в Подмосковье

Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

ЧП произошло 2 января. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. В какой-то момент он вышел во двор частного дома, и на него набросилось один из псов. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По информации ТАСС, заводчица занимается разведением немецких овчарок и алабаев.

23 декабря сообщалось, что свора собак за день набросилась на 20-летнюю девушку, девятилетнего ребенка и полицейского. Также бродячие собаки загрызли одно из животных своей стаи.