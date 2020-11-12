Собака насмерть загрызла россиянина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 58-летнего жителя хутора Вязники Ставропольского края, которого насмерть загрызла собака. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления.

Отмечается, что пес бойцовской породы напал на россиянина 5 ноября вечером, когда тот возвращался домой с работы. «Он был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался. По предварительным данным, собака содержалась на территории одного из промышленных объектов хутора», — говорится в сообщении.

Против хозяина собаки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Брянске бродячие собаки дважды на одном и том же месте загрызли женщин. Жертвами животных стали 45-летняя и 52-летняя местные жительницы.