Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете
На пути российских военных в Сирии сработало взрывное устройство
Российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями
Победившая на выборах уборщица прокомментировала информацию о своей отставке
Полиция провела спецоперацию в швейцарском городе
В российском городе мать вступилась за избитого сына-водителя грузовика
Сборная России с тремя дебютантами завершила матч с Молдавией нулевой ничьей
Армения исключила любую роль Турции в миротворческих операциях в Карабахе
Раскрыто прошлое отправленного Путиным в Карабах генерала
Новости партнеров

Собака насмерть загрызла россиянина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 58-летнего жителя хутора Вязники Ставропольского края, которого насмерть загрызла собака. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления.

Отмечается, что пес бойцовской породы напал на россиянина 5 ноября вечером, когда тот возвращался домой с работы. «Он был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался. По предварительным данным, собака содержалась на территории одного из промышленных объектов хутора», — говорится в сообщении.

Против хозяина собаки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Брянске бродячие собаки дважды на одном и том же месте загрызли женщин. Жертвами животных стали 45-летняя и 52-летняя местные жительницы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В отеле Турции туриста едва не загрызли питбули
В российском городе бродячие собаки напали на гуляющих детей
Собака загрызла пожилую хозяйку в российском городе