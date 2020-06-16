Бродячие собаки растерзали двух россиянок в одном и том же месте

В Бежицком районе Брянска бродячие собаки насмерть загрызли 45-летнюю местную жительницу, ее тело обнаружили 12 июня. Сообщение об этом появилось на сайте управления Следственного комитета (СК) по Брянской области.

Как пишет издание «Провинция.ру» со ссылкой на брянскую газету «Десница», женщина пошла провожать сестру, но не вернулась домой. По словам местных жителей, «зрелище было ужасное, [на теле] не осталось живого места». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Нападение собак в этом месте происходит не впервые, утверждает «Провинция.ру». Так, в октябре 2019 года неподалеку нашли тело 52-летней женщины, растерзанное бродячими животными. В правоохранительных органах, однако, считают, что женщина была мертва до нападения собак, писала «Комсомольская правда».

Проблема с нападениями бродячих собак на прохожих в Брянске тянется уже несколько лет, городская администрация обещает построить приют для бездомных животных, «но пока он есть только на бумаге», пишет «Провинция.ру».

В мае сообщалось, что в военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака пронесла в зубах человеческую голову по двору жилого дома. Погибший мужчина ушел из дома 7 мая после ссоры с женой и пропал, его труп обнаружили в лесополосе. На теле умершего нашли множество рваных ран от укусов животных. Точная причина смерти пока не установлена.

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