Тело спрятавшего алкоголь в лесу россиянина нашли с обглоданным лицом

В городке Нефтяников города Омска местные жители нашли тело пенсионера, лицо которого было до костей обглодано дикими животными. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Тело обнаружили 4 февраля местные охотники — отец и сын. В ходе осмотра выяснилось, что погибший — 73-летний пенсионер, который пропал из дома-интерната 15 ноября 2019 года.

Как сообщили в СК, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и спрятал алкоголь в лесу. Он пошел за ним и не вернулся. Как предположили следователи, мужчина мог заблудиться, потому что лес густой и в нем трудно ориентироваться. Причина смерти пока не установлена.

31 декабря 2019 года стая собак откопала в снегу труп мужчины без головы недалеко от деревни Шиляево Удорского района Коми. Погибшего опознала местная жительница, чей сожитель пропал в конце октября. Перед исчезновением мужчина плавал с приятелем на лодке. Когда бензин закончился, он вышел на берег, пошел до дома пешком, но так и не дошел. Тело находилось в 200 метрах от его жилища.

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