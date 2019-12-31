Собаки раскопали в снегу тело россиянина без головы

Стая собак откопала в снегу труп мужчины без головы недалеко от деревни Шиляево Удорского района Коми, сообщает «КомиОнлайн».

Тело было найдено 14 декабря на берегу реки Ертом. Позднее погибшего опознала местная жительница, чей сожитель пропал в конце октября. Незадолго до исчезновения 43-летний мужчина плавал с приятелем на лодке. Когда бензин закончился, он вышел на берег, пошел до дома пешком, но так и не дошел. Тело находилось в 200 метрах от его жилища.

Предположительно, голову трупу отгрызли животные. Причину гибели не удалось установить из-за гнилостных изменений. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Правоохранители не стали возбуждать дело.

В середине декабря жители города Гусиноозерск увидели на улице собаку с телом мертвого младенца в зубах. Несколькими днями ранее в Уфе прохожие нашли обглоданный собаками труп подростка.

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