Собака принесла сторожу российского детского лагеря человеческую руку

В алуштинском поселке Розовый (Крым) охраннику бывшего пионерского лагеря сторожевая собака принесла в зубах левую руку человека. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Мужчина вызвал полицию.

Собака принесла руку вечером 10 декабря. Как выяснило издание, конечность пролежала в земле около 5-6 месяцев, на ней не сохранилась одежда, а на предплечье отсутствовали куски плоти. Где именно собака нашла ее — неизвестно.

Полиция разыскивает тело, которому принадлежала рука. Поиски осложняются тем, что вокруг много бездомных животных, которые отвлекают служебных собак. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Заводского района Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову. Определить возраст человека, которому принадлежит голова, было сложно, так как она была «вся объедена животными». Саратовец позвонил в полицию, кроме головы сотрудники ведомства обнаружили на свалке ступню в кроссовке примерно 40-го размера.

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