Жириновский допустил появление женщины на выборах президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что готов участвовать в предстоящих в 2024 году выборах президента России. При этом политик допустил, что кандидатом от возглавляемой им партии может выступить женщина. Об этом в среду, 13 января, сообщает РИА Новости.

«У нас много кандидатов. Может быть, [Василий] Власов молодой. А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга. Я готов, ЛДПР готова», — пообещал Жириновский.

В конце декабря лидер ЛДПР среди возможных преемников действующего президента Владимира Путина назвал премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

Позже он допустил, что если Путин не будет баллотироваться в президенты в 2024 году, «от Кремля появится совершенно новый человек».