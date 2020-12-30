Познер оценил список преемников Путина по версии Жириновского

Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил список возможных будущих преемников президента России Владимира Путина по версии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Своим мнением он поделился в разговоре с НСН.

«Владимир Вольфович в высокой степени освоил искусство пиара. Когда о нем начинают забывать, он блестяще придумывает способ, чтобы вновь о нем заговорили», — подчеркнул журналист. Он отметил, что политик — «мастак делать такие заявления».

По его мнению, высказывание Жириновского «не влияет ни на что, чтобы это обсуждать с серьезным видом», и нет смысла гадать, кто станет преемником действующего российского лидера. «Это такая спекуляция, абсолютно пустое. Вот когда Путин назовет какую-то фамилию, тогда будет о чем говорить. Пока это болтовня», — заключил Познер.

Ранее в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Жириновский назвал возможными преемниками Путина премьер-министра России Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

В Кремле отметили, что тема преемников президента традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне. «Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и не что иное, как рассуждения. (...) У Жириновского богатейший политический опыт, наверное, его рейтинги на чем-то основываются», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о преемнике главы государства. Действующий российский лидер неоднократно говорил, что этот вопрос должны решать жители страны. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате на президентский пост с 2000 года. Глава государства ранее допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году. Такое право у него появилось после принятия поправок в Конституцию РФ