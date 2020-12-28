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Жириновский перечислил возможных будущих президентов России

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. Список он огласил в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», пишет газета «Московский Комсомолец».

В частности, возможными преемниками действующего президента Владимира Путина политик назвал премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Но при этом, сказал Жириновский, преемником станет кто-то другой, намекая на себя», — отмечает издание.

В ноябре китайский портал Sohu сообщил, что возможным преемником Владимира Путина на посту президента является глава Чечни Рамзан Кадыров. В свою очередь, Кадыров ранее назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными. По его мнению, сегодня Путину нет достойной замены.

В то же время Путин и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о преемнике. Президент неоднократно говорил, что этот вопрос должны решать граждане. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате с 2000 года.

Путин ранее допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.

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