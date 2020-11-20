В Китае назвали возможного преемника Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров является возможным преемником Владимира Путина на посту президента России, пишет китайский портал Sohu.

Автор статьи, имя которого не указано, называет Кадырова «новой политической звездой». «Он является ярым поклонником Путина и человеком, чей стиль очень похож на Путина на политической арене. В некоторых случаях он был даже жестче, чем Путин. <...> После многих лет в политике он полностью согласен со стилем поведения Путина, а его собственный стиль очень похож на стиль Путина, а иногда даже [он] учится стилю Путина», — говорится в публикации.

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По мнению журналиста, Кадырову в президенте России нравится в том числе то, что тот «никогда не склонял голову перед США» и «даже ждал возможности» дать им отпор. Кроме того, Путин очень уверен в себе. «Хорошо известно, что Путин как президент России постепенно стал духом России. Когда Россия подвергалась наибольшей опасности, ему было приказано взять на себя инициативу и спасти ее», — пишет автор.

В статье указывается, что Чечня принесла России «большие неприятности», но Путин, придя к власти, решил эту проблему. Самым важным в этом журналист называет передачу власти в республике Кадырову. Политик, по его мнению, превратил чеченцев в сильную команду и сплотил их с другими народами России.

«Кадыров не изменил своего отношения к Путину с повышением статуса. Он уважает и защищает его, как и вначале. Однажды он заявил общественности, что будет идти вперед и отступать вместе с Россией, и сопротивляться вместе с президентом», — заключено в статье.

В июне глава Чечни призвал избирать Путина президентом пожизненно, поскольку его никто не сможет заменить. Тогда же он прокомментировал фразу главы государства о том, что «работать надо, а не преемников искать».