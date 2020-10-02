Кадыров назвал Путина защитником российской оппозиции

Благодаря президенту России Владимиру Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. О защите российского лидера написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его мнению, будь на месте Путина эксцентричный глава государства, «всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам». Кадыров заявил, что в России есть патриоты, которые видят «истинное нутро» оппозиционеров, и у которых «чешутся руки ответить на ложь», но их сдерживает Путин.

Ранее глава Чечни предложил считать себя заказчиком отравления Алексея Навального. Кадыров объяснил, что таким образом заявление блогера не будет выглядеть нелепым. «Подумай об этом, дарю идею», — обратился он к Навальному.

На интервью Навального немецкому журналу Der Spiegel отреагировали также омские врачи. По их словам, доктора, занимавшиеся лечением российского блогера, справились со своей задачей. Они предложили привлечь Навального к ответственности за его обвинения в адрес медиков и сравнение их с «агентами, убивающими людей».

Ранее Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором, в частности, рассказал, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. На высказывания оппозиционера ответил главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что если бы российские врачи хотели смерти Навального, тот бы «еще в первый день сдох». Медик уверен, что Навальный должен ответить по закону за клевету и оскорбления.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента транспортировали в немецкую клинику, европейские медики заявили о том, что он отравлен веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждали, что не обнаружили в организме пациента следов ядов.

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