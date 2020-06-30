Кадыров призвал избрать Путина президентом пожизненно

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал избирать Владимира Путина президентом пожизненно. Об этом он заявил в ходе совещания с властями республики. Видео фрагмента совещания Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом», — заявил Кадыров в контексте разговора о голосовании по поправкам к Конституции России. Он отметил, что ни одна из 206 поправок не делается «ради изменений». По мнению Кадырова, поправки вносятся исключительно «ради усиления государственных позиций, чтобы сохранить государство».

«Я всем своим родным, близким, говорил, говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки. Если он не вышел со своей семьей, тейпом, вирдом [тейп — клановое объединение людей у народов Кавказа, вирд — религиозный институт — прим. «Ленты.ру»] голосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми, как будут воспитывать его детей», — подчеркнул Кадыров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!