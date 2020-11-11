Кадыров шесть раз похвалил Путина в одном посте про Карабах

Глава Чечни Рамзан Кадыров шесть раз похвалил президента России Владимира Путина в одном посте об исходе конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, решить карабахский вопрос и принять решение о полном прекращении огня получилось «благодаря личному участию в урегулировании конфликта Президента России Владимира Путина». Исход событий, считает глава Чечни, позволил каждому убедиться, что глава государства «является лидером мирового уровня», а его слово «разрешало конфликты во многих регионах».

В публикации Кадыров в том числе отметил харизму российского президента и его профессиональные качества: «Успехи в таких сложных вопросах достигают только очень сильные, харизматичные люди, имеющие абсолютно безусловный авторитет», — написал он.

В четвертый раз Кадыров похвалил Путина, когда указал, что «недалекие люди» пытаются обвинить российского президента в развязывании войны в разных уголках планеты. «Владимир Путин на деле показывает, что в первую очередь он сторонник мирного разрешения ситуации и приверженец всевозможных мер, позволяющих предотвратить обострение конфликта в той или иной горячей точке», — заявил Кадыров.

Далее он поблагодарил президента за разрешение конфликтов в Сирии, Южной Осетии, Крыму и Севастополе. «Мы многократно становились свидетелями, как усилия, принимаемые Президентом России, позволяли урегулировать затяжные, кровопролитные процессы. Мы бесконечно благодарны ему за это», — сказано в публикации.

Наконец, Кадыров отметил решительность Путина в борьбе с международным терроризмом в Чечне, благодаря которой он полностью побежден, а регион, по мнению главы республики, восстановлен и процветает. «Именно поэтому я горжусь, что служу под командованием нашего Президента!» — написал глава Чечни.

В заключение Кадыров пожелал народам Армении и Азербайджана добиться мира, заключить дружеские отношения и забыть разногласия, а также развиваться, не допуская вмешательства Запада.

10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Азербайджан также сохранит за собой позиции, захваченные во время активных боевых действий, в том числе город Шуши. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии Россия вводит в регион 1960 военнослужащих.