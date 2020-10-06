Кадыров раскрыл отношение Путина к чеченцам

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым поздравил его с Днем города Грозный, а также с 44-летием. Об этом Кадыров написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», раскрыв отношение главы государства к чеченцам.

«Владимир Владимирович также поздравил меня с днем рождения, пожелал всего самого хорошего, новых успехов. Для меня его слова имеют огромное значение. Глава государства с большим уважением относится к чеченскому народу и многое сделал для восстановления и развития нашей республики», — отметил Кадыров.

По его словам, чеченский народ «благодарен за восстановленные и сияющие красотой города и села». В свою очередь Путин отметил, что Грозный — это восставший из пепла один из красивейших городов России.

5 октября — день рождения Рамзана Кадырова. Тогда же отмечается День города Грозный с 2007 года.

Ранее Кадыров показал себя в юности. Соответствующий черно-белый снимок он опубликовал в Instagram. На фотографии глава республики стоит в пиджаке на фоне сетчатого забора. Под снимком он предложил своим подписчикам угадать, сколько ему лет на изображении, и пообещал первому угадавшему «интересные подарки».