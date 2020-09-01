Кадыров показал свое хозяйство

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тяге к природе и сельскому хозяйству. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Кадырова, он всегда выращивал овощи, фрукты и ягоды на приусадебных участках, а также содержит скот и кур. Глава Чечни отметил, что не отказался от своего пристрастия, несмотря на плотный рабочий график и постоянные разъезды.

Кадыров поделился, что его хозяйство пополнилось птицами семи видов, среди которых утки, фазаны и куры китайской породы. «Я на несколько минут отошел от важных государственных дел, чтобы лично встретить пернатых и разместить по новым "апартаментам"», — написал Кадыров и показал свое хозяйство.

В 2017 году глава Чечни похвалил белорусскую картошку и отметил, что рукопожатие у президента Белоруссии Александра Лукашенко крепкое. Он пригласил белорусского лидера посетить Чечню во время очередного визита в Россию.