Саудовская Аравия поддержит сельское хозяйство в Чечне

Саудовская Аравия вложит средства в развитие сельского хозяйства в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По словам Кадырова, в регионе есть «хорошее направление развития» инвестиционной политики, в частности, с Саудовской Аравией и ОАЭ.

«Эмираты у нас открыли пятизвездочный отель, создали совместный фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. В Саудовской Аравии то же самое — обещают вкладывать средства в развитие сельского хозяйства. По этим направлениям мы тоже развиваемся. Уверен, мы сохраним заданный темп и будем дальше приумножать», — заключил глава Чечни.

В январе Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне реализуются инвестиционные проекты на общую сумму 310 миллиардов рублей. По его словам, были созданы «тепличные» условия для вложения средств в малый, средний бизнес, а также крупные объекты и предприятия. Это дает защищенность инвестиций от рисков, добавил Кадыров.

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