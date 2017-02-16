Кадыров подвел итоги десятилетнего руководства Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Instagram о своей десятилетней работе во главе республики.

«Десять лет немалый срок для регионов, живущих размеренной жизнью. Для нас с вами они пролетели как один миг. Мы трудились днем и ночью, в жару и стужу, под снегом и дождем. Я знаю, что найдутся те, кто любит сравнивать показатели социально-экономического развития Чечни с субъектами, в которых не прозвучал ни один выстрел. Это некорректно, неграмотно и неэтично», — написал он.

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Кадыров добавил, что в настоящее время Чечня является одним из самых стабильных регионов мира. По его словам, этого удалось достичь благодаря поступлениям из федерального бюджета, привлечению инвестиций отечественных и иностранных фирм и фондов.

«Наши города и населенные пункты хорошеют на глазах. До самых дальних горных сел проложены газ, вода, дороги, электричество. Методом народной стройки восстановлены все районы. Только в минувшем году открылись двери 25-и школ. Нашими стадионами, больницами, школами восхищаются гости со всего света», — отметил глава Чечни.

Рамзан Кадыров 15 февраля 2007 года был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, в апреле он вступил в должность, а в 2011 году был назначен главой республики на второй срок. В связи с истечением полномочий в марте 2016 года указом президента Кадыров стал временно исполняющим обязанности главы Чечни. В сентябре того же года на выборах главы он получил 97,94 процента голосов избирателей.

