Кадыров отреагировал на теракт в мечети Квебека

Ни одно государство не застраховано от угрозы терроризма, поэтому борьба с ним должна быть бескомпромиссной, написал на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку на мечеть в канадском Квебеке.

«С большим прискорбием воспринял весть о трагедии в мечети Квебека, где террористы убили и ранили большое количество людей. Это чудовищный и циничный террористический акт», — отметил он.

Также Кадыров выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения.

Нападавшие в масках ворвались в исламский культурный центр, который известен как Большая мечеть Квебека, во время вечерней молитвы 29 января, после чего открыли стрельбу. В здании, по разным данным, находились от 40 до 100 человек. В результате атаки погибли шесть человек, пять пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 12 получили легкие травмы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся «трусливым нападением».

