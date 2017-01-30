Полиция уточнила число жертв стрельбы в Квебеке

Число жертв стрельбы в Квебеке возросло до шести. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил пресс-секретарь полиции провинции Кристин Куломб (Christine Coulombe), передает ABC News.

Еще восемь человек ранены в результате нападения. Как отметил Куломб, остальные 39 присутствующих в исламском центре на момент атаки не получили никаких травм.

Премьер-министр канадской провинции Филипп Куйяр (Philippe Couillard) назвал произошедшее терактом. «После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека», — написал он в своем Twitter.

Трое вооруженных преступников ворвались в исламский культурный центр в Квебеке, который называют «большой мечетью» города, во время вечерней молитвы 29 января. Нападавшие с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении. По информации Le Soleil, один из них был вооружен автоматом Калашникова. Еще одному преступнику, предположительно, удалось скрыться. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на культурный центр трусливым нападением.