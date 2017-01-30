Президент Франции осудил нападение на мечеть в Канаде

Президент Франции Франсуа Олланд осудил теракт, направленные против посетителей исламского культурного центра в Квебеке. Соответствующее сообщение глава государства разместил в своем Twitter.

«Я решительно осуждаю отвратительное нападение на мечеть в Квебеке, в котором погибли шесть человек и многие получили ранения», — написал Олланд.

Трое вооруженных преступников ворвались в исламский культурный центр, который известен как Большая мечеть Квебека, во время вечерней молитвы 29 января. Нападавшие с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. По информации Le Soleil, один из них был вооружен автоматом Калашникова. Еще одному преступнику предположительно удалось скрыться. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на культурный центр трусливым нападением.

Премьер-министр канадской провинции Филипп Куйяр квалифицировал нападение как теракт.