Глава Чечни Рамзан Кадыров показал себя в юности. Соответствующий черно-белый снимок он опубликовал в Instagram.

На фотографии Кадыров стоит в пиджаке на фоне сетчатого забора. Под снимком глава Чечни предложил своим подписчикам угадать, сколько ему лет на изображении, и пообещал первому угадавшему «интересные подарки». Большинство юзеров предположили, что Кадырову на снимке от 12 до 16 лет и, возможно, он сфотографировался перед походом в школу. Некоторые отметили, что политик со временем никак не изменился.

1 сентября сообщалось, что Кадыров показал свое хозяйство: уток, фазанов и кур китайской породы. Он добавил, что не отказался от занятий сельским хозяйством, несмотря на плотный рабочий график и постоянные разъезды.

В августе глава Чечни опубликовал фото в обнимку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кадыров назвал Лукашенко крепким хозяйственником, который задал устойчивый курс развития Белоруссии, и пожелал ему успехов в служебной деятельности.