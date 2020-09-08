Кадыров показал роскошную свадьбу своего племянника

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал роскошную свадьбу своего 24-летнего племянника Абубакара Кадырова, который является бойцом спортивного клуба «Ахмат». Он выложил видео с торжества на своей странице в Instagram.

«Я уверен, что Абубакар станет хорошим мужем и отличным семьянином. С детства он отличается мягким нравом, глубокой религиозностью и благородством», — отметил глава Чечни и пожелал молодоженам «счастливой жизни» и «безграничного счастья». Он также добавил, что его родственник — «хафиз Священного Корана, молодой и перспективный боец спортивного клуба "Ахмат"».

На опубликованных кадрах видно, как с вертолета на новобрачных сбросили конфетти и лепестки роз. Кадыров подарил племяннику папаху и бурку, а позднее станцевал на свадьбе. Также на торжестве стреляли из ружей.

Ранее Кадыров показал свое хозяйство на видео, а также рассказал о тяге к природе и сельскому хозяйству. По его словам, он всегда выращивал овощи, фрукты и ягоды на приусадебных участках, а также содержит скот и кур.