Раскрыто правило жизни 14 детей Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров воспитывает 14 детей в строгости. Правила их жизни раскрываются в статье издания Grazia.

По его информации, детям Кадырова запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, такое право есть лишь у старшей дочери — 21-летней Айшат. На своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии и видео с семьей.

В начале сентября Айшат Кадырову назначили первым заместителем министра культуры Чечни. По словам главы республики, это решение было инициировано министром культуры Хож-Бауди Дааевым. Кадыров также назвал свою дочь сторонницей «возрождения истинных чеченских ценностей» и выразил уверенность в том, что она ответственно подойдет к выполнению новых обязанностей.

Вся галерея ««Видно, как мало моих родственников в правительстве»» Продолжить Хамзат Кадыров Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС 1 /11

В феврале 2016 года дочь Кадырова Хутмат признали самым одаренным учеником в Чечне, в марте 2013-го она выучила наизусть Коран.

Сыновья Кадырова демонстрируют спортивные достижения — в феврале текущего года сообщалось, что 12-летний Адам и 14-летний Ахмад нокаутировали сверстников из Уганды на турнире по боксу «Время легенд» в Москве.

В апреле 2018 года Кадыров признался, что любит племянника больше родных детей. Как сообщало РИА Новости, он объяснил это тем, что племянник уже вырос и стал его единомышленником, а из детей «неизвестно что получится». Он также отметил, что воспитывает и создает для племянника лучшие условия, чем для детей.