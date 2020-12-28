Лидер ЛДПР Владимир Жириновский расширил свой список возможных будущих президентов России, добавив в него главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Об этом пишет РИА Новости.

«Их получается почти восемь человек. Но самое главное — это сам президент действующий. Пока речь не идет о том, что он уходит, и вот преемники. Я просто перечислил всех, кто мог бы быть. Или он сам остается, или кто-то от кремлевской команды», — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Жириновский назвал возможными преемниками действующего президента Владимира Путина премьер-министра России Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Владимир Путин и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о преемнике главы государства. Президент неоднократно говорил, что этот вопрос должны решать граждане. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате с 2000 года.

В июне Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.