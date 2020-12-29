Кремль прокомментировал список преемников Путина по версии Жириновского

Тема преемников президента Владимира Путина традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне. Так список возможных будущих президентов России по версии лидера ЛДПР Владимира Жириновского прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и не что иное, как рассуждения. (...) У Жириновского богатейший политический опыт, наверное, его рейтинги на чем-то основываются», — сказал он.

Накануне Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. В частности, возможными преемниками действующего президента политик назвал премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

Позже лидер либерал-демократов добавил, что президент Владимир Путин может сам остаться на посту, а он просто перечислил «всех, кто мог бы быть».

Владимир Путин и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о преемнике главы государства. Действующий российский лидер неоднократно говорил, что этот вопрос должны решать жители страны. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате на президентский пост с 2000 года.

Путин ранее допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году. Такое право у него появилось после принятия поправок в Конституцию РФ.