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Жириновский назвал своих возможных преемников

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Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал своих возможных преемников в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщает РИА Новости.

«Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко», — сказал политик.

Также среди претендующих на пост главы ЛДПР он назвал членов партии Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву и Елену Строкову.

Жириновский отметил, что выступает за обновление партии, и средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.

Ранее в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Жириновский назвал возможными преемниками действующего президента Владимира Путина премьер-министра России Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

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