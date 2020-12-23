Жириновский назвал российский парламент бомжом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на условия, в которых работают депутаты Госдумы. В ходе своего выступления на заседании Госсовета в среду, 23 декабря, политик отметил, что «у парламента России нет здания». Об этом пишет ТАСС.

Жириновский назвал парламент бомжом, добавив, что «все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях». Лидер либерал-демократов пожаловался на плохой воздух в здании Госдумы на Охотном ряду и на то, что под ним проходят линии метро, шум от которых слышен парламентариям.

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Политик рассказал, что участок под новое здание Госдумы уже выделен, к нему подведены коммуникации, но нет команды начать строительство.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что согласен с необходимостью переезда Госдумы в новый комплекс зданий, «если действительно это не будет связано с дополнительными серьезными расходами федерального бюджета и будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы».

В октябре 2019-го президент поручил временно разместить Госдуму в московском Доме союзов. Здание Совета Труда и Обороны (оно же здание Госплана) на Охотном ряду, где депутаты заседали на протяжении последних 25 лет, ушло на реконструкцию.

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