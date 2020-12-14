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Жириновского переизбрали председателем ЛДПР

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в понедельник, 14 декабря, в ходе 32-го съезда Либерально-демократической партии России был переизбран ее председателем. Об этом сообщает РИА Новости.

80 депутатов, участвующих в съезде, единогласно проголосовали за его кандидатуру.

«Спасибо за доверие моей кандидатуре. Возможно, я бываю резок в высказываниях. Это никого персонально не касается. Это бешеная нагрузка, которую приходится нести при контактах с внешней средой, в том числе в Госдуме», — сказал 74-летний лидер партии.

Жириновский возглавил ЛДПР в 1990 году.

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