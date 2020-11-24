Жириновский предсказал роспуск Пенсионного фонда

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал скорый роспуск Пенсионного фонда. Слова политика приводит ТАСС.
«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен», — сказал Жириновский перед началом пленарного заседания нижней палаты парламента, добавив, что пенсии россиянам в таком случае будут выплачивать напрямую. Каким образом это будет происходить, депутат не уточнил.
По мнению Жириновского, в нынешнем виде Пенсионный фонд представляет собой «огромное количество чиновников, помещений». «Это огромная бюрократическая структура», — отметил лидер ЛДПР.
По его словам, в случае реализации такой инициативы в отсутствие Пенсионного фонда в России произойдет «цифровизация движения денег по стране».
В августе Счетная палата провела проверку работы Пенсионного фонда и нашла ошибки в системе персонифицированного учета прав граждан, которые нередко приводят к их нарушению. Также выявлены случаи выплаты пенсий после смерти получателя — из-за того, что данные вовремя не поступили в Пенсионный фонд.
После этого депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также предложил ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из бюджета.