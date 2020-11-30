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Жириновский решил включить 80 процентов территории Украины в состав России

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Фото: @zhirinovskiy

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал области Украины, которые, по его мнению, войдут в состав России. Его слова приводит URA.ru.

«Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно — это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО», — решил он. По словам политика, остальные 80 процентов Украины должны быть включены в состав в России.

Жириновский заявил, что для того, чтобы области вошли в состав России, Украина должна пойти на штурм Луганской и Донецкой Народных Республик. Затем Россия мобилизует собственную армию. После разгрома украинской армии им на помощь придут польские военные, которые также потерпят поражение, заявил депутат.

В октябре Жириновский призвал присоединить Армению, Азербайджан, Белоруссию и Украину к России. «Требовать, настаивать, набрать туда других послов и сказать, что в случае обострения большой войны мы вам помочь не сможем. И вы погибнете», — пояснил политик. По его словам, в противном случае эти страны «раздерут на части». Кроме того, он предложил отправить российскую армию на территории этих государств, а также заставить турецкие войска отойти на тысячу километров от границ Армении и Азербайджана.

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