Жириновский призвал присоединить Армению, Азербайджан и Белоруссию к России

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал присоединить Армению, Азербайджан, Белоруссию и Украину к России. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Требовать, настаивать, набрать туда других послов и сказать, что в случае обострения большой войны мы вам помочь не сможем. И вы погибнете», — пояснил политик свою позицию и добавил, что в противном случае эти страны «раздерут на части».

«Поляки и литовцы заберут всю Белоруссию, немцы, румыны и другие соседи раздербанят Украину, Турция и Иран раздербанят Южный Кавказ и так далее. От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию! Немедленно домой!» — призвал Жириновский.

Кроме того, он предложил отправить российскую армию на территории этих государств, а также заставить турецкие войска отойти на тысячу километров от границ Армении и Азербайджана.

«То же самое на западе — Прибалтика и другие режимы. На тысячу километров! Не можете, тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее», — заключил он.

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4 сентября канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов России, США и Франции по поводу конфликта в Нагорном Карабахе в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава государства призвала остановить военные действия и выразила обеспокоенность в связи с ростом количества жертв.

Ранее в октябре президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.