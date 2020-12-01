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Жириновский взвесил плюсы и минусы чипирования населения

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взвесил плюсы и минусы чипирования населения. Размышлениями на эту тему политик поделился в своем Telegram-канале во вторник, 1 декабря.

«С одной стороны, сбор и систематизация данных о людях нужны для борьбы с террором, болезнями, коррупцией. Но с другой — вся наша жизнь будет вывернута наизнанку, все будет фиксироваться, а это людям неприятно», — написал он.

По словам Жириновского, сбор данных может привести к росту издевательств, мошенничества, доносов. В то же время он отметил, что технология может повысить уровень безопасности. Он привел в пример ситуацию с камерами видеонаблюдения, благодаря которым снижается преступность и повышается безопасность дорожного движения.

«В будущем чипирование будет делаться с момента рождения, и это поможет людям жить дольше — до 100, до 120 лет — меньше болеть, жить безопаснее. Но улучшит ли это моральное состояние? Это можно сравнить с диетой. Человек вынужден ее соблюдать, чтобы сохранить…» — написал он.

Накануне директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов заявил о невозможности чипирования через вакцину, в том числе российскую «Спутник V». По словам эксперта, таких технологий пока нет.

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