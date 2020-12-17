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Жириновский предложил способ «навести порядок» с ценами на продукты

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Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ «навести порядок» с ценами на продукты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — отметил политик. Однако он не уточнил, против кого направлена продолженная им инициатива.

15 декабря сообщалось, что российские власти начали стабилизировать цены на продукты. Соответствующие постановления подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин возмутился ростом цен до такого уровня, что людям может не хватать денег на еду. Он сравнил ситуацию с дефицитом времен СССР, хотя и сложившейся по другой причине. Президент потребовал решить проблему с ускорением инфляции, хотя и признал, что частично на нее оказывает влияние слабость российской валюты и закрытие предприятий из-за ситуации с коронавирусом.

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