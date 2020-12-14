Названо условие для заморозки цен на продукты в России

Правительство сможет регулировать цены на продукты в России, если их стоимость поднимется более чем на 10 процентов за месяц. Соответствующие поправки в законодательство подготовило Минэкономразвития, пишет «Интерфакс».

Глава ведомства Максим Решетников напомнил, что сейчас действует норма 2008 года, согласно которой государство может регулировать цены на социально значимые товары, если они в течение месяца изменились более чем на 30 процентов. По словам Решетникова, в нынешних условиях действующая планка слишком высока.

Ранее сообщалось, что российское правительство уже приступило к заморозке цен на продукты. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен планируют заключить до 20 декабря 2020 года, действовать они будут до конца первого квартала 2021 года.

На минувшей неделе президент Владимир Путин возмутился ростом цен на продукты в России. Он назвал сложившуюся ситуацию следствием попыток подогнать внутренние цены под мировые, а не кризисом из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 декабря добавил, что рост цен на продукты российского производства и падение курса рубля с начала года «главным образом не связаны».