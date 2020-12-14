В России решили бороться с ростом цен на продукты по-новому

Минсельхоз решил бороться с ростом цен на отдельные продукты питания в России по-новому, сообщает РИА Новости. Ведомство уведомило отечественных производителей сахарного тростника, что рассмотрит отмену импортных пошлин, если цены не снизятся в ближайшее время.

«В случае если цена производителей не снизится, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются», — отметил министр Дмитрий Патрушев.

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Таким образом Минсельхоз надеется повысить предложение на внутреннем рынке сахарного тростника за счет продукции иностранных компаний, прежде избегавших поставок в Россию из-за высоких пошлин. Те же производители, которые и сейчас поставляют тростник в Россию, смогут снизить отпускные цены благодаря снижению себестоимости.

В начале декабря в России был зафиксирован рост цен на ряд продуктов питания. Проблемой озаботились президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, поручившие профильным ведомствам урегулировать ситуацию.

11 декабря Генпрокуратура объявила о начале проверки в связи с подорожанием продовольствия. По данным ведомства, цены на некоторые позиции в среднем по стране с начала года выросли на десятки процентов.