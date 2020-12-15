В России начали стабилизировать цены на продукты

Российские власти начали стабилизировать цены на продукты. Соответствующие постановления подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен планируют заключить до 20 декабря 2020 года, действовать они будут до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Активные меры по стабилизации цен начали приниматься после того, как на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он назвал сложившуюся ситуацию следствием попыток подогнать внутренние цены под мировые, а не кризисом из-за пандемии коронавируса. Также в Кремле настаивают, что рост цен на продукты российского производства и падение курса рубля с начала года «главным образом не связаны».