Российские хлебозаводы оказались на грани закрытия

Крупнейшие российские мельницы и хлебозаводы оказались на грани выживания и могут столкнуться с угрозой закрытия в случае дальнейшего роста цен на пшеницу. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации производителей муки «Русская мука», которое организация направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По ее данным, в 2019 году рентабельность у производителей муки была не выше 3 процентов, а из-за роста стоимости сырья в 2020 году она может снизиться или вообще уйти в отрицательные значения. В ассоциации обратили внимание, что с января по ноябрь 2020 года совокупный рост стоимости пшеницы во всех регионах страны составил 30-40 процентов. Обычно в сентябре цена падает по сравнению с августом, что является сезонным трендом, но в 2020 году этого не произошло.

Причиной роста цен на пшеницу эксперты назвали массовый экспорт из России. В 2020 году он, по данным организации, установил очередной рекорд. В то же время в ассоциации не исключили, что на рынке может иметь место ценовой сговор поставщиков.

В начале декабря в России зафиксировали рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. На минувшей неделе на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять меры для сдерживания цен. Как стало известно 14 декабря, соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации их стоимости заключат до 20 декабря 2020 года, они будут действовать до апреля 2021-го.