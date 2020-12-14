В Минпромторге исключили дефицит после стабилизации цен на сахар и масло

Дефицит продуктов на полках российских магазинов после стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло исключен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Его слова передает РИА Новости.

«Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно», — заверил он, добавив, что все торговые сети сформировали как минимум двухмесячный запас продовольствия по основной потребительской корзине еще весной.

В начале декабря в России зафиксировали рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. На минувшей неделе на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять меры для сдерживания цен.

14 декабря стало известно, что соглашения с производителями продукции для стабилизации ее стоимости заключат до 20 декабря 2020 года. Действовать договоренности будут до апреля 2021-го.