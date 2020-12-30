Жириновский дал прогноз по выборам президента России в 2024 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал в своем Telegram-канале прогноз по выборам президента России в 2024 году.

По его словам, ранее перечисленные им потенциальные кандидаты в президенты — это не список людей, один из которых точно будет преемником действующего лидера Владимира Путина в 2024 году. В нем, отмечает Жириновский, указаны люди, которые входят в высшее политическое руководство страны, и сейчас «логично оценивать лишь кого-то из них». При этом в 2024 году кандидат на пост президента России может быть совершенно другой, допустил политик.

«Более того, возможно, участвовать в выборах будет действующий президент — он имеет на это право в соответствии с поправками в Конституцию. А о своем решении, скорее всего, он объявит не раньше конца 2023 года», — отметил лидер ЛДПР.

Он добавил, что если Путин не будет баллотироваться в президенты в 2024 году, «то от Кремля появится совершенно новый человек».

28 декабря возможными преемниками действующего президента Жириновский назвал премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

Владимир Путин и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о преемнике главы государства. Российский лидер неоднократно говорил, что этот вопрос должны решать жители страны. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате на президентский пост с 2000 года. В то же время он допускает свое участие на выборах в 2024 году, получив такое право после принятия поправок в Конституцию.