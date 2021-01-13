Жириновский ответил на вопрос «будет Путин после 2024 года?»

Владимир Путин останется президентом после 2024 года, считает депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил во время эфира в Instagram-аккаунте «Дума ТВ».

По его словам, Путин будет баллотироваться, чтобы «отбить охоту у кого-то поломать все то, что было построено при нем». «Но возможен и какой-то другой вариант. Он не хочет свои мысли никому высказывать, потому что мы очень сложная страна, нам выгодно, чтобы никто не знал, что будет в руководстве после 2024 года», — сказал Жириновский, отвечая на вопрос собеседницы «Будет Путин после 2024 года?»

Вместе с тем он отметил, что в 2030 году Путин, возможно, уже не пойдет на выборы.

Ранее Жириновский среди возможных преемников действующего президента Владимира Путина назвал премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и других политиков.