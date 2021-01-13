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Жириновский ответил на вопрос «будет Путин после 2024 года?»

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Фото: пресс-служба Госдумы / РИА Новости

Владимир Путин останется президентом после 2024 года, считает депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил во время эфира в Instagram-аккаунте «Дума ТВ».

По его словам, Путин будет баллотироваться, чтобы «отбить охоту у кого-то поломать все то, что было построено при нем». «Но возможен и какой-то другой вариант. Он не хочет свои мысли никому высказывать, потому что мы очень сложная страна, нам выгодно, чтобы никто не знал, что будет в руководстве после 2024 года», — сказал Жириновский, отвечая на вопрос собеседницы «Будет Путин после 2024 года?»

Вместе с тем он отметил, что в 2030 году Путин, возможно, уже не пойдет на выборы.

Ранее Жириновский среди возможных преемников действующего президента Владимира Путина назвал премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и других политиков.

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