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Милонов прокомментировал случай с проданными в храме макаронами вместо свечей

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал случай, произошедший накануне в Гатчине, когда местной жительнице в храме продали макароны вместо свечей. По его мнению, это невозможно и «в чистом виде какое-то безумие». Об этом сообщает ФАН.

Парламентарий объяснил, что в храмах продают свечи, закупаемые на складах церковной продукции, «поэтому там не может быть никаких макарон». Если такую «макаронную свечу» зажечь, то поднимется неприятный запах и обман будет раскрыт. «Наверное, здесь поработала какая-то нечистая сила. Не думаю, что это реально имеет отношение к продаже свечей, такого не может быть», — считает депутат.

Милонов также предположил, что над россиянкой подшутили родственники, подменив купленные свечи макаронами.

Ранее жительница Гатчины Ленинградской области, пенсионерка Галина Кожевникова рассказала, что в декабре купила в местном соборе Святого апостола Павла макароны, которые ей продали под видом 30 свечей. Россиянка обнаружила подмену 31 декабря, когда в ее доме отключилось электричество. Позднее она показала «свечи» своей внучке Ксении, которая надкусила одну из них и поняла, что на самом деле это макароны. В храме внучке Кожевниковой посоветовали разбираться самим и заверили, что не торгуют макаронами.

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